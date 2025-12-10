Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna, unter Berufung auf Al-Maalouma, betonte Samahir al-Khatib, eine Nahost-Expertin, dass der Weg, den Syrien unter der Herrschaft von Dschulani mit externer Unterstützung eingeschlagen habe, gefährlich sei.

Sie fügte hinzu: „Wir erleben anhaltende Aggressionen und grundlose Verhaftungen in Syrien, die das Land zu einer Arena für die Aufteilung der Einflussbereiche zwischen internationalen Parteien gemacht haben.“

Al-Khatib erklärte: „Dschulanis Herrschaft mit ihren rassistischen Ideologien hat die internen Spaltungen in Syrien verschärft und mit israelischer Unterstützung einen neuen Teilungsplan für das Land gezeichnet. Über achttausend ehemalige syrische Soldaten befinden sich in Dschulanis Gefängnissen.“

Sie äußerte: „In den kommenden Tagen werden wir eine Eskalation der Volksbewegungen erleben, und diese sehr gefährliche Phase könnte Syrien in eine irreversible Situation bringen.“