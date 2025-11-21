Scharfe Reaktion Kuwaits auf die Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Asharq reagierte das Außenministerium Kuwaits auf die Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza mit der Veröffentlichung einer Erklärung.

In dieser Erklärung heißt es: „Kuwait verurteilt die Angriffe Israels auf Gaza aufs Schärfste.“

Das Außenministerium betonte in seiner Erklärung die Notwendigkeit, dass die internationale Gemeinschaft ihre Anstrengungen bündelt, um diese Angriffe zu stoppen, die die Sicherheit und Stabilität der Region untergraben, und hob die Bedeutung hervor, dass der Sicherheitsrat seiner Verantwortung für die Wahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit durch die Gewährleistung der vollständigen Einhaltung der entsprechenden internationalen Resolutionen nachkommt.

Das Außenministerium Kuwaits betonte ferner: „Kuwait verurteilt die Angriffe Israels auf den Gazastreifen aufs Schärfste und betrachtet sie als eine klare Missachtung aller regionalen und internationalen Bemühungen zur Beendigung des Konflikts und zur Wiederherstellung von Sicherheit und Stabilität in der Region.“

In der Erklärung wurde auch erwähnt, dass diese Handlungen eine Missachtung der Umsetzung internationaler Resolutionen darstellen, einschließlich der Resolution Nr. 2803 des Sicherheitsrates aus dem Jahr 2025.