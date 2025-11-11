Blutiges Ereignis in der indischen Hauptstadt: Explosion in der Nähe des Roten Forts fordert 9 Opfer

Nach Angaben der Internationalen Nachrichtenagentur Ahlul Bayt (a.s.) – ABNA – berichteten indische Nachrichtenquellen, dass heute Abend in der Nähe der U-Bahn-Station Rotes Fort in Neu-Delhi eine Explosion stattfand, bei der bisher der Tod von neun Menschen bestätigt wurde.

Indische Medien berichteten, dass sich die Explosion in der Nähe des Tors Nr. 1 der U-Bahn-Station Rotes Fort und im Inneren eines Autos ereignete. Art und Ursache der Explosion sind noch unbekannt, und die Ermittlungen dauern an.

Umfangreicher Brand nach der Explosion

Nach Angaben der Feuerwehr von Delhi führte die Explosion zur Entzündung von sechs Autos und drei Rikschas. Der Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Lokale Medien berichteten, dass die Leichen der neun Opfer des Vorfalls in ein Krankenhaus gebracht wurden. Informationen über die Identität der Opfer und die mögliche Zahl der Verletzten wurden noch nicht veröffentlicht.

Unklarheit über die Art der Explosion

Indische Sicherheitsbeamte haben mitgeteilt, dass vorläufige Untersuchungen eingeleitet wurden, um die Art der Explosion und die Möglichkeit eines terroristischen Hintergrunds festzustellen.