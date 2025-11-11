Trump: Wir stehen kurz vor einem anderen Abkommen mit Indien

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera sagte US-Präsident Donald Trump: Indien ist unser stärkster Partner in der indopazifischen Region.

Er fügte hinzu: Wir stehen kurz vor einem Abkommen mit Indien, das sich von früheren Abkommen unterscheidet.

Einige Tage zuvor hatte Trump erklärt, dass der indische Premierminister Narendra Modi sein Freund sei, und gesagt: Indien hat seine Ölkäufe aus Russland reduziert.

Er kündigte auch an, dass er beabsichtige, Indien im nächsten Jahr auf Einladung des indischen Premierministers zu besuchen.

Anfang dieses Jahres hatte Trump 50-prozentige Zölle auf indische Exporte in die USA erhoben, um Neu-Delhi so zu zwingen, den Kauf von Öl aus Russland einzustellen.

Dies hatte zu einer Eskalation der Spannungen zwischen beiden Seiten geführt.