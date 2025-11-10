Details zum Besuch einer hochrangigen russischen Delegation in Ägypten

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Sputnik gab der Pressedienst des russischen Sicherheitsrates bekannt, dass „Sergei Schoigu“, der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, am Sonntag an der Spitze einer ressortübergreifenden Delegation zu Gesprächen mit hochrangigen politischen und militärischen Führern Ägyptens in Kairo eingetroffen ist.

Am Flughafen wurde Schoigu von „Faiza Abou El Naga“, der Beraterin des ägyptischen Präsidenten für nationale Sicherheit, und „Georgy Borisenko“, dem russischen Botschafter in Ägypten, empfangen.

Diesem Bericht zufolge soll die russische Delegation mit dem ägyptischen Präsidenten Abd al-Fattah as-Sisi, der Präsidentenberaterin „Faiza Abou El Naga“, dem ägyptischen Außenminister „Badr Abdel Atty“, dem Minister für Verteidigung und Militärindustrie „Abdel Moneim Saker“ und anderen ägyptischen Sicherheitsbeamten zusammentreffen.

Die russische Delegation umfasst Vertreter des Innenministeriums, des Außenministeriums, des Justizministeriums, des Ministeriums für Industrie und Handel, des Föderalen Dienstes für militärisch-technische Zusammenarbeit, von Roskosmos, Rosatom und anderen.

Die bilaterale Zusammenarbeit, einschließlich militärischer und militärisch-technischer Beziehungen, der Dialog der Strafverfolgungsbehörden und Sonderdienste (Informationssicherheit und Terrorismusbekämpfung) sowie strategische Projekte in den Bereichen Handel, Energie und Ernährungssicherheit, stehen auf der Tagesordnung dieser Treffen.