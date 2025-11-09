Irland genehmigt Antrag auf Boykott des israelischen Fußballs in Europa

Nach Angaben der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender „Al-Araby“ stimmte der Irische Fußballverband (FAI) am Samstagabend mit überwältigender Mehrheit für einen Antrag, der den Vorstand des Verbandes verpflichtet, die Union Europäischer Fußballverbände (UEFA) aufzufordern, die Teilnahme Israels an allen ihren Wettbewerben unverzüglich auszusetzen.

Der Irische Fußballverband gab in einer Erklärung bekannt: „Dieser Antrag wurde mit 74 Ja-Stimmen gegen 7 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen angenommen.“

Im Text der Resolution heißt es, dass der Israelische Fußballverband gegen zwei Bestimmungen der UEFA-Regularien verstoße: erstens die Nichteinführung einer wirksamen Politik zur Bekämpfung von Rassismus und zweitens die Organisation von Vereinen in den besetzten Gebieten ohne Zustimmung des Palästinensischen Fußballverbands.