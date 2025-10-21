Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Izvestia reagierte der russische Außenminister Sergej Lawrow auf die Forderungen nach einem Ende des Ukraine-Krieges und erklärte, er sei von Berichten in amerikanischen Medien über eine mögliche Verschiebung des Treffens zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump in Budapest überrascht worden.

Lawrow sagte: „Das Wichtigste bei der Vorbereitung des bevorstehenden Treffens zwischen Russland und den Vereinigten Staaten ist nicht der Ort und die Zeit seiner Abhaltung, sondern wie man angesichts der in Alaska erzielten Verständigungen vorankommt.“

Der hochrangige russische Diplomat fügte hinzu: „Ich möchte offiziell bestätigen, dass Russland seine Haltung zu den Verständigungen, die während der langen Verhandlungen zwischen Putin und Trump in Alaska erzielt wurden, nicht geändert hat.“

Er fügte hinzu: „Diese Verständigungen basieren auf der damals erzielten Vereinbarung, die Trump kurz in der Form der Notwendigkeit, einen dauerhaften und langfristigen Frieden zu erreichen, und nicht eines sofortigen Waffenstillstands, der zu keinem Ergebnis führt, zum Ausdruck brachte.“

Der russische Außenminister betonte: „Wir bleiben dieser Formel voll und ganz verpflichtet, und ich habe dies in meinem gestrigen Gespräch mit Marco Rubio betont.“

Er fügte hinzu: „Die Forderungen nach einem sofortigen Ende des Krieges bedeuten, die Wurzeln des Krieges in der Ukraine zu vergessen, die die US-Regierung seit dem Amtsantritt von Donald Trump klar verstanden und zum Ausdruck gebracht hat.“

Lawrow äußerte sich auch zur Drohung Warschaus, die Sicherheit von Putins Flugzeug nicht zu garantieren, und sagte: „Die Polen sind jetzt bereit, selbst Terroranschläge zu verüben. Ich habe gehört, dass Radosław Sikorski (polnischer Außenminister) gedroht hat, dass die Sicherheit von Putins Flugzeug im polnischen Luftraum nicht garantiert wird, falls er zum Treffen mit Trump in Budapest fliegen sollte.“

Er fügte hinzu, dass „Polen den Terroranschlag auf die Nord Stream 2-Pipeline durch ein offizielles Gerichtsurteil gerechtfertigt hat, und nun sagt der polnische Außenminister, dass Warschau den freien Durchflug des Flugzeugs des russischen Präsidenten verhindern wird, falls ein Gericht in diesem Land dies beantragen sollte!“