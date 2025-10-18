Aber hinter den Kulissen| Änderung von Trumps Position zur Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine

In diesem Zusammenhang berichtete der Sender CNN, Trump habe nach Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seine Meinung über die Unterstützung der ukrainischen Angriffe auf russische Energieanlagen geändert, halte aber an der Option fest, Tomahawk-Raketen an die Ukraine zu schicken.

Einige Analysten glauben, dass Trump seine Position in dieser Frage nicht völlig geändert hat, sondern kurz vor einer endgültigen Entscheidung steht und die diplomatischen, militärischen und technischen Konsequenzen dieser möglichen Aktion vorsichtig abwägt. Trotzdem deuten Beweise darauf hin, dass Trump seine Meinung über die Entsendung von Tomahawk-Raketen an die Ukraine geändert hat.

Hinter Trumps Entscheidung stehen jedoch folgende Faktoren:

Sorge vor einer Eskalation der Spannungen mit Russland

Einer der Hauptgründe für Trumps Positionswechsel ist die Sorge vor einer direkten Eskalation des Konflikts mit Russland. Trump ist sich durchaus bewusst, dass Moskau die Entsendung von Tomahawk-Raketen an die Ukraine als rote Linie in den russisch-amerikanischen Beziehungen definiert hat. Nach einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kündigte Trump an, von einer direkten Unterstützung ukrainischer Angriffe auf russische Infrastruktur abzusehen. Er schloss den Einsatz von Tomahawk-Raketen jedoch nicht aus, sondern behielt diese Option als diplomatisches Druckmittel bei.

Vorsicht bei der Wahrung der US-Militärmacht

Trump betonte, dass Tomahawk-Raketen sehr mächtige Waffen sind und die USA bei deren Einsatz vorsichtig sein sollten. Er verwies auf den Einsatz von 30 Tomahawk-Raketen beim Angriff auf Iran und fügte hinzu, dass die USA diese Raketen bräuchten und sie nicht leichtfertig an andere weitergeben sollten. Dies deutet auf Trumps Wunsch hin, ein Machtgleichgewicht und militärische Abschreckung auf globaler Ebene aufrechtzuerhalten.

Technische und logistische Herausforderungen

Ein praktisches Hindernis stellt der Abschuss der Raketen dar. Tomahawk ist in erster Linie eine Marinewaffe und für ihren Einsatz müsste die Ukraine landgestützte Startrampen bauen. Zudem könnte die Verfügbarkeit von Raketen für die Ukraine begrenzt sein, da ein Teil des Vorrats für Missionen der US-Marine reserviert ist.

Drohungen als Verhandlungsinstrument

Bei einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj kündigte Trump an, Putin ein Ultimatum zu stellen. Sollte Russland nicht zu Friedensgesprächen zurückkehren, würden die USA die Ukraine mit Tomahawk-Raketen beliefern. Diese Drohung deutet darauf hin, dass Trump die Möglichkeit der Raketenlieferung als politisches Druckmittel nutzt, um Russland zu Verhandlungen zu zwingen, statt der Ukraine lediglich militärische Unterstützung zu gewähren.

Innenpolitische Rücksichtnahme und öffentliche Meinung

Angesichts der amerikanischen öffentlichen Meinung und des innenpolitischen Drucks versucht Trump, einen direkten Kriegseintritt zu vermeiden. Die Entsendung von Langstreckenraketen in die Ukraine könnte im Inland negative Reaktionen hervorrufen – insbesondere, wenn dies zu einer Eskalation des NATO-Konflikts mit Russland führt.

Abschluss

Die veränderte Haltung Trumps zur Entsendung von Tomahawk-Raketen in die Ukraine ist das Ergebnis diplomatischer, militärischer und politischer Überlegungen. Er versucht, dieses mächtige Instrument als Druckmittel zu nutzen, um den Krieg zu beenden, ohne dabei direkt in den Konflikt eingreifen zu müssen oder die militärischen Ressourcen der USA zu gefährden.