Italiens Reaktion auf den Angriff zionistischer Soldaten auf die Freiheitsflottille

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera betonte der italienische Außenminister: „Wir verfolgen den Prozess der Festnahme von zehn italienischen Staatsbürgern, die sich auf der Freiheitsflottille befanden.“

Er fügte hinzu: „Wir fordern Tel Aviv auf, ihre Rechte bis zum Abschluss des Übergabeprozesses zu respektieren.“

Unterdessen berichteten die Passagiere der „Flottille der Standhaftigkeit“ (Sumud), die zuvor vom zionistischen Regime entführt und dann außerhalb der besetzten Gebiete gebracht worden waren, von der Folter und Misshandlung durch die zionistischen Soldaten in den Haftanstalten dieses Regimes.