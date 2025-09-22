Luxemburg: Was jetzt in Gaza geschieht, ist eine Verletzung des Völkerrechts

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Al Jazeera kritisierte der Premierminister von Luxemburg in einer Rede die andauernden Verbrechen der Besatzer gegen das unterdrückte Volk von Gaza.

Laut CNN sagte „Luc Frieden“, der Premierminister von Luxemburg: „Was jetzt in Gaza geschieht, ist eine Verletzung des humanitären Völkerrechts. Der einzige Weg nach vorne ist sicherzustellen, dass die Zwei-Staaten-Lösung jetzt eine Chance hat, umgesetzt zu werden.“

„Luc Frieden“ fügte hinzu: „Unsere Anerkennung des Staates Palästina ist keine Feindseligkeit gegenüber Israel, sondern eine Opposition gegen Netanyahu.“

Die vier Länder Großbritannien, Australien, Kanada und Portugal haben gestern angekündigt, den Staat Palästina offiziell anerkannt zu haben.

In einer von den Premierministern und Außenministern Australiens veröffentlichten Erklärung heißt es: „Australien erkennt die legitimen und lang gehegten Bestrebungen des palästinensischen Volkes nach einem unabhängigen Staat an. Der heutige Anerkennungsakt demonstriert Australiens langjährige Verpflichtung zur (sogenannten) Zwei-Staaten-Lösung, die stets der einzige Weg zu nachhaltigem Frieden und Sicherheit ist.“

Das Büro des Premierministers von Kanada (PMO) erklärte in diesem Zusammenhang: „Über viele Jahrzehnte hinweg beruhte Kanadas Engagement für [die Zwei-Staaten-Lösung] auf der Erwartung, dass dieses Ergebnis letztendlich als Teil einer ausgehandelten Vereinbarung erzielt wird.“

Der britische Premierminister Keir Starmer erklärte ebenfalls: „Heute haben wir den Staat Palästina anerkannt, um die Hoffnung auf Frieden am Leben zu erhalten.“