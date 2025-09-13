Trump ist unter einer Bedingung bereit für harte Sanktionen gegen Moskau!

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf AFP, erklärte US-Präsident Donald Trump seine Bereitschaft, harte Sanktionen gegen Russland zu verhängen, und sagte, er werde dies nur tun, wenn alle NATO-Mitglieder zustimmen, den Ölkauf von Moskau vollständig einzustellen.

Trump schrieb auf seiner sozialen Plattform „Truth Social“: „Ich bin bereit, harte Sanktionen gegen Russland zu verhängen, vorausgesetzt, alle NATO-Länder stimmen einer ähnlichen Maßnahme zu und ergreifen sie; und alle NATO-Mitgliedsstaaten stellen auch den Ölkauf von Russland ein.“

Der US-Präsident fuhr fort: „Wie Sie wissen, ist das Engagement der NATO für den Sieg weitaus geringer als 100 %, und gleichzeitig war der Ölkauf von Russland entsetzlich! Dies untergräbt Ihre Verhandlungsposition und Ihre Verhandlungsmacht gegenüber Russland erheblich. Wie auch immer, wann immer Sie bereit sind, bin ich bereit. Sagen Sie einfach wann? Ich glaube, diese Maßnahme, zusammen mit der Einführung von 50-100-prozentigen Zöllen durch die NATO als Gruppe gegen China, die nach dem Ende des russisch-ukrainischen Krieges vollständig aufgehoben werden, wird erheblich dazu beitragen, diesen tödlichen, aber lächerlichen Krieg zu beenden. China hat eine starke Kontrolle und sogar einen starken Einfluss auf Russland, und diese mächtigen Zölle können diesen Einfluss brechen. Dies ist nicht Trumps Krieg (der nie begonnen hätte, wenn ich Präsident gewesen wäre); dies ist Bidens und Zelenskys Krieg, und ich will ihn beenden und das Leben Tausender Russen und Ukrainer retten!“

An die Europäer gerichtet, fügte er hinzu: „Wenn Sie nicht bereit sind, verschwenden Sie meine Zeit, sowie die Zeit, Energie und das Geld der Vereinigten Staaten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit.“