VAE sprechen dem zionistischen Regime ihr Beileid aus!

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Ma’a verurteilte der Botschafter der VAE in Tel Aviv, Muhammad Al Khaja, die gestrige Operation im besetzten Jerusalem, bei der mindestens sechs Zionisten getötet und 15 weitere verwundet wurden.

Er veröffentlichte einen Beitrag in den sozialen Medien, in dem er dem zionistischen Regime sein Beileid für den Schusswaffenangriff aussprach.

Al-Masirah berichtete, dass auch Bahrain zusammen mit den VAE diese Operation der palästinensischen Widerstandskräfte verurteilte.

Dies geschah, obwohl die VAE und Bahrain in den letzten zwei Jahren keine besonderen Maßnahmen gegen die Ermordung von über 62.000 Palästinensern ergriffen haben.