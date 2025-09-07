Ulyanov: Die USA und die Troika haben das iranische Atomprogramm politisiert

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Mikhail Ulyanov, der ständige Vertreter Russlands bei den in Wien ansässigen internationalen Organisationen, dass die drei europäischen Länder Deutschland, Großbritannien und Frankreich, bekannt als „europäische Troika“, zusammen mit den USA, das iranische Atomprogramm politisiert haben.

In einem Interview mit Press TV sagte Ulyanov: „Die USA und insbesondere die 'europäische Troika' haben das Thema (des iranischen Atomprogramms) politisiert und ergreifen ständig Maßnahmen, die die Situation verschlimmern.“

Iran und die USA haben fünf Runden indirekter Verhandlungen über Teherans Atomprogramm geführt, seit Donald Trump wieder US-Präsident wurde und 2018 einseitig und illegal aus dem Atomabkommen (JCPOA) ausgestiegen ist. Während die sechste Verhandlungsrunde für den 15. Juni geplant war, wurden die Gespräche aufgrund der Aggression des zionistischen Regimes gegen den Iran unterbrochen.

Der Hauptvorwand für den Angriff und die Aggression gegen den Iran waren Anschuldigungen der Internationalen Atomenergiebehörde, Israels und der USA, die von dem Bestreben Teherans sprachen, Atomwaffen zu erlangen, und von einem geheimen militärischen Atomprogramm Teherans. Anschuldigungen, die Teheran vehement zurückgewiesen und immer den friedlichen Charakter seines Atomprogramms betont hat. Die USA schlossen sich dem zionistischen Regime kurz nach Beginn des 12-tägigen Krieges an. Hauptziele dieser Aggression waren iranische Atomanlagen, die Luftangriffen ausgesetzt waren.

Als Reaktion auf diese aggressive Tat übermittelte der iranische Präsident Massoud Pezeshkian in Ausführung von Artikel 123 der Verfassung der Islamischen Republik Iran das „Gesetz zur Verpflichtung der Regierung, die Zusammenarbeit mit der Organisation (Agentur) für Atomenergie auszusetzen“, das am 25. Juni 2025 vom Islamischen Konsultativrat genehmigt und am 25. Juni 2025 vom Wächterrat bestätigt wurde, zur Umsetzung an die Atomenergieorganisation, den Obersten Nationalen Sicherheitsrat und das Außenministerium.

Großbritannien, Deutschland und Frankreich kündigten am 28. August (6. September) in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat an, dass sie den Prozess zur Aktivierung des „Schnappmechanismus“ einleiten, um die internationalen Sanktionen gegen den Iran wiederherzustellen.

Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Abbas Araghchi, sagte kürzlich über die Aktivierung des „Snapback“-Mechanismus: „Im wirtschaftlichen Bereich haben die USA viel härtere Sanktionen verhängt, aber im politischen Bereich wurden die psychologischen Ängste übertrieben, und die um den Snapback herum aufgebaute Atmosphäre ist größer als die Realität.“ Dennoch ist die Islamische Republik Iran gegen jede Art von Sanktionen und bemüht sich um deren Aufhebung.

Er erklärte auch die neue Form der Zusammenarbeit zwischen dem Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde: „Derzeit laufen Verhandlungen zwischen dem Außenministerium, der Atomenergieorganisation und der Agentur, um einen neuen Rahmen für die Zusammenarbeit zu entwerfen. Die jüngsten Entwicklungen, einschließlich der Angriffe auf einige iranische Atomanlagen, erfordern, dass ein neuer Rahmen für diese Zusammenarbeit definiert wird. Die Agentur hat ebenfalls akzeptiert, dass diese neuen Umstände einen neuen Kooperationsrahmen erfordern, und die Verhandlungen in dieser Hinsicht werden fortgesetzt, aber solange die Verhandlungen nicht zu einem Ergebnis führen, wird es keine neue Zusammenarbeit geben.“