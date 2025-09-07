Selenskyj: 60 % der Armeewaffen werden auf ukrainischem Boden hergestellt

Laut der Nachrichtenagentur ABNA, die sich auf Reuters beruft, sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass etwa 60 % der von der Armee des Landes verwendeten Waffen auf ukrainischem Boden hergestellt werden; eine Zahl, die sein vor zwei Monaten gesetztes Ziel überschritten hat.

Selenskyj sagte dazu: „In diesem Krieg haben wir einen Punkt erreicht, an dem etwa 60 % der Waffen, die wir haben, der Waffen, die unsere Soldaten in die Hand nehmen, ukrainische Produktion sind.“

Er fügte hinzu: „Und das sind mächtige Waffen und sie haben fortschrittliche Fähigkeiten.“

Der ukrainische Präsident und andere Beamte des Landes betonen seit langem die Stärkung der heimischen Waffenproduktion als Schlüsselelement zur Gewährleistung der zukünftigen Verteidigungsfähigkeit des Landes.

Selenskyj verwies auch auf einen gemeinsamen Plan zur Waffenproduktion in Dänemark. Im Juli hatte er seine umgestaltete Regierung aufgefordert, die heimische Waffenproduktion um mehr als 50 % zu steigern.

Ihm zufolge machen ukrainische Waffen etwa 50 % dessen aus, was an der Front im Krieg mit Russland sowie bei anderen Operationen eingesetzt wird, was der höchste Stand seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1991 ist.

Die Ukraine hat sich auf die Produktion von Drohnen konzentriert, um eine Luftverteidigung zur Abwehr der intensiven und massiven russischen Drohnen- und Raketenangriffe aufzubauen.