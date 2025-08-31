Die drei europäischen Mitgliedsstaaten des JCPOA – Großbritannien, Frankreich und Deutschland – übermittelten am Donnerstag offiziell eine Mitteilung über die Aktivierung des Snapback-Mechanismus an den UN-Sicherheitsrat, um die Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft zu setzen. Diese drei Länder, die ihre eigenen Verpflichtungen aus dem Atomabkommen bislang nicht erfüllt haben, erklärten zugleich, sie seien innerhalb der nächsten 30 Tage zu Gesprächen mit der Islamischen Republik Iran über das Nuklearabkommen bereit, um den Prozess der Sanktionsrückkehr möglicherweise zu stoppen.

Wie IRNA berichtet, erklärte Uljanow am Donnerstag auf seinem Telegram-Kanal: „Die Entscheidung der Außenminister Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands, den Snapback-Mechanismus zur Wiederherstellung der Sanktionen gegen Iran offiziell zu aktivieren, ist ein großer Fehler.“ Er fügte hinzu, dass dieser Schritt ein weiterer unverantwortlicher Akt der „europäischen Troika“ sei, der die Situation in eine vollständige Sackgasse geführt habe.

Bereits zuvor hatte der russische Diplomat in Reaktion auf die Drohungen der drei europäischen Länder zur Aktivierung des Snapback-Mechanismus in seinem Telegram-Kanal geschrieben: „Es ist berechtigt zu fragen, ob die ‚drei europäischen Länder‘ überhaupt über eine Ausstiegsstrategie und eine Vision verfügen, wie sie aus der Sackgasse, in die sie sich begeben wollen, herausfinden können. Die Antwort auf diese Fragen scheint negativ zu sein.“

In diesem Zusammenhang erklärte auch Dmitri Poljanski, stellvertretender Ständiger Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, am Donnerstag in einer Pressekonferenz in New York: „Russland und China fordern die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der Islamischen Republik Iran. Die anti-iranische Maßnahme Europas zur Aktivierung des Snapback-Prozesses habe keinerlei rechtliche Grundlage, und der UN-Sicherheitsrat dürfe auf Grundlage des Schreibens der europäischen Troika nicht handeln.“ Er fügte hinzu, dass China und Russland dem UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf zur Verlängerung des iranischen Nuklearabkommens um sechs Monate vorgelegt hätten.

Zuvor hatte die Abteilung für Information und Presse des russischen Außenministeriums in einer Erklärung betont: Die Drohungen Großbritanniens, Deutschlands und Frankreichs, den Mechanismus zur Wiedereinführung der bereits aufgehobenen UN-Sanktionen gegen Iran zu aktivieren, seien ein ernsthaft destabilisierender Faktor. Das russische Außenministerium stellte fest: „In Worten bekennen sich die Europäer zu Diplomatie und Verhandlungen, doch ihr Verhalten zerstört diese Perspektive.“