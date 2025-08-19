Neueste Maßnahme Italiens gegen das zionistische Regime

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Abna berichtete die italienische Nachrichtenagentur Aki, dass die Organisatoren der Ausstellung Levantina, einer der wichtigsten Handelsmessen des Landes, angekündigt haben, das zionistische Regime von der 88. Ausgabe ihrer Aktivitäten auszuschließen.

Zuvor hatten auch Hafenarbeiter in Genua, Italien, das saudische Schiff Yanbu, das militärische Waffen für das zionistische Regime transportierte, am Durchfahren gehindert. Das saudische Schiff war mit militärischer Ausrüstung aus den USA in die Region unterwegs, als die Hafenarbeiter von Genua feststellten, dass die Ausrüstung für das zionistische Regime bestimmt war.

Gestern berichtete auch die hebräischsprachige Zeitung Haaretz, dass Australien das Visum von Simcha Rothman, einem Mitglied des Parlaments des zionistischen Regimes, annulliert hat. Rothman sollte heute nach Australien reisen und an jüdischen Zeremonien in Melbourne teilnehmen.

Laut dem Bericht kann er in den nächsten drei Jahren keinen Visumantrag mehr stellen.

Australien erklärte, dass Rothmans Visum aufgrund seiner feindseligen Haltungen in den sozialen Medien, einschließlich der Zerstörung der Hamas und der Ausdehnung der besetzten Gebiete, sowie seiner Leugnung, dass das Regime Verbrechen gegen Palästinenser begangen habe, annulliert wurde.