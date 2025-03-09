Mehr als 12.000 Frauen im Gazastreifen getötet

Demnach wurden zwischen dem 7. Oktober 2023 und dem 19. Januar 2025, 12.316 palästinensische Frauen von den zionistischen Besatzern getötet.

In diesem Zeitraum verloren 1.3901 palästinensische Frauen ihre Ehemänner und Ernährer. 17.000 palästinensische Mütter haben ihre Kinder verloren. 2.000 palästinensische Frauen und Mädchen erlitten durch die Angriffe des israelischen Regimes Behinderungen und Amputationen. Dutzende palästinensische Frauen wurden in den Gefängnissen der zionistischen Besatzer gefoltert und misshandelt.

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas verurteilte die Ermordung von mehr als 12.000 palästinensischen Frauen im Gazastreifen durch das israelische Regime als „Schandfleck für die Menschheit“.

„Die Ermordung von 12.000 Frauen in Gaza, die Verletzung und Verhaftung von Tausenden und die Vertreibung von Hunderttausenden sind ein Schandfleck für die Menschheit“, hieß es in einer Erklärung der Hamas am Samstag.

Entführte palästinensische Frauen seien „psychischer und physischer Folter ausgesetzt, was eine eklatante Verletzung aller internationalen Normen und Konventionen darstellt“, erklärte die palästinensische Widersatndsbewegung.

Die Hamas fügte hinzu, das Leiden dieser Frauen zeige die „Doppelmoral“ westlicher Länder, einschließlich der USA, im Umgang mit entführten Palästinensern.

Erstaunlicherweise haben Frauenrechtsorganisationen und feministische Bewegungen keine praktischen Schritte gegen diese Verbrechen des zionistischen Regimes unternommen.

Mit der Unterstützung der USA und ihrer westlichen Verbündeten begann das israelische Regime Anfang Oktober 2023 den Krieg gegen Gaza, nachdem die Hamas und andere palästinensische Widerstandsbewegungen im Gazastreifen die Operation Al-Aqsa-Sturm gegen das israelische Regime als Reaktion auf dessen jahrzehntelange Unterdrückung der Palästinenser durchgeführt hatten.

342/