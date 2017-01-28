Laut dem US-Magazin(Donnerstag-Ausgabe) kommen die USA, China und Japan auf die Plätze eins bis drei. Dann folgen Russland, Deutschland und Indien.

In diesem Bericht wurde des Weiteren auf die Macht Irans unter den Ländern der Region hingewiesen und bemerkt, dass Teheran in den vergangenen 12 Jahren vor Riad lag.

Das Atomabkommen zwischen Iran und der G 5+1 sowie Kaufverträge zwischen Teheran und den Fluggesellschaften Boing und AirBus hätten der Welt diese Botschaft vermittelt, dass der Weg für Handel mit Iran offen sei und die iranische Ölproduktion das Niveau vor den Sanktionen erreicht habe.