Wie die Ahlul Bayt News Agency ABNA berichtet, hat das Königshaus der Khalifa eine 80-jährige Demonstrantin in dem Dorf Sadad getötet.Das Opfer, Maryam Nasir Abdullah, 80 Jahre, war am Samstagabend nach einem Angriff der Khalifa-Truppen auf ihre Wohnung durch Giftgas getötet worden.Bahrainische Truppen hatten Giftgas und Granaten auf ihr Haus abgeworfen, um eine friedliche Demonstration zu beenden. Mehrere bahrainische Zivilisten, darunter Kinder und Alte, starben durch den Einsatz des Sphyxia-Gases, welches durch die Diktatortruppen auf Zivilisten, und in Wohngebieten versprüht wird. Die Internationale Menschenrechtsorganisation UPR hatte im Mai vor den Giftgasangriffen gegen das eigene Volk durch das Khalifa-Regime gewarnt. Daraufhin hatte die bahrainische Regierung Drohungen gegenüber den bahrainischen Teilnehmern der Konferenz in Genf gemacht.Bahrainische Menschenrechtsaktivisten, Journalisten, Ärzte und Rechtsanwälte die sich außerhalb von Bahrain befinden, wurden von den Khalifa-Medien als Abgefallene beschrieben. Der bahrainische Diktator rief in einer Ansprache zu "Aktionen gegen sie" auf.Maryam Nasir Abdullah ist die 87. Märtyrerin in der Revolution vom 14.Februar 2011.Währendessen wurde auch bekannt dass die Demonstranten bei heutigen Demonstrationen Straßen in Dair blockierten und Reifen in Brand steckten, um gegen die Khalifa zu protestieren.Außerdem wurde in Bahrain ein 11 jähriger Junge von Truppen verhaftet, ohne jemals eine Straftat begangen zu haben. Die bahrainische Menschenrechtsorganisation hatte große Besorgnis über die Verhaftung von Kindern unter 15 Jahren geäußert. Ali Hasan Alqudaihi wurde vor seiner Wohnung verhaftet, weil er sich "illegal" mit anderen Demonstranten versammelt hatte. Obwohl er keiner Straftat schuldig gesprochen wurde, wird er bereits seit 20 Tagen festgehalten.