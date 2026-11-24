Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna sagte Seyed Abbas Araghtschi, Außenminister, am Rande der Abschlussveranstaltung des Seminars der Leiter der Provinzvertretungen mit Blick auf die Kapazitäten der Provinzen des Landes: Eine Landblockade Irans ist praktisch unmöglich; sowohl wegen der Weite des Landes als auch wegen der Vielzahl der Provinzen, von denen jede über vielfältige Kapazitäten verfügt

Mit Blick auf die umfangreichen Verbindungen der Provinzen Irans mit den angrenzenden Provinzen in den Nachbarländern fügte er hinzu: Der intensive Verkehr, die menschlichen Bindungen und die historisch-kulturellen Wurzeln auf beiden Seiten der Grenze haben Kapazitäten in den Provinzen des Landes, insbesondere in den Grenzprovinzen, geschaffen, mit deren Hilfe man das öffnen kann, was der Feind für uns schließen will

Araghtschi betonte die Notwendigkeit, dem Sanktionsdruck entgegenzutreten, und präzisierte: Die Aufgabe des gesamten Landes und des Volkes besteht darin, die Feinde von der Verhängung von Sanktionen zu entmutigen. Der beste Weg, diesem Druck entgegenzutreten, besteht darin, die Sanktionierenden von der Erreichung ihrer Ziele zu entmutigen, damit sie wissen, dass dieses Instrument wirkungslos ist und nicht wirksam sein wird

Der Außenminister betonte zugleich: Dies bedeutet nicht, die andere Aufgabe des Außenministeriums aufzugeben, nämlich diplomatische Wege für Verhandlungen und die Aufhebung der Sanktionen zu öffnen, und dieser Weg läuft ebenfalls seinen Gang