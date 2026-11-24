Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna betonte Generalmajor Amir Hatami, Oberbefehlshaber der Armee der Islamischen Republik Iran, in einer Rede vor Kommandeuren, Stellvertretern, Verantwortlichen und Leitern der Armeekräfte an der Universität für Kommando und Stab der Armee, die auch als Videokonferenz in allen Armeeeinheiten übertragen wurde, mit Blick auf die Stellung der militärischen Macht des Landes: Wir haben über das Machtsystem der Islamischen Republik Iran gesprochen, das die Komponenten «militärisch, politisch, sozial und geopolitisch» umfasst, und gesagt, dass wir es im Falle eines Krieges gut nutzen können, aber die Feinde haben es nicht geglaubt

Generalmajor Hatami betonte den defensiven Charakter der Operationen und erklärte: Wir haben gegen ein Amerika gekämpft, das den Anspruch auf eine Supermacht erhebt, hinter dem das zionistische Regime steht, das mehrere umliegende Länder innerhalb von sechs Tagen besiegt hat. Daher war die Vorstellung des Feindes im militärischen Bereich, dass wir angesichts des zwölftägigen Krieges nach drei bis vier Tagen nicht mehr schießen können, aber wir haben bis zum letzten Tag geschossen, nach dem Krieg waren wir erneut zehn bis zwölf Tage lang in Kämpfe verwickelt, und es wurde geschossen, und derzeit ist unsere Lage, Gott sei Dank, sehr gut, und wir haben unsere Ziele in der Verteidigung erreicht