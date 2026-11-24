Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte Generalmajor «Ahmad Wahidi», Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden, am Rande der Abschlussveranstaltung des achten Basij-Events zur Produktion digitaler Inhalte: Wie der Oberste Führer der Revolution sagte, wird der Krieg heute nicht mehr ausschließlich regional sein, und an jedem Ort, an dem es erforderlich ist, können wir eine Ausweitung der Schlacht beobachten

Generalmajor Wahidi präzisierte weiter: Alles liegt in der Kontrolle unserer lieben Kämpfer, und sie stehen mit Macht auf ihren Positionen; die Kämpfer sind stärker als je zuvor auf dem Feld zur Verteidigung Irans, des Islams und des lieben Volkes

Der Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden merkte außerdem an: Das Ziel der Amerikaner mit ihrer Präsenz in der Region war die Einnahme von Ländern und das Verschlingen der Region. Er fügte hinzu: Die Amerikaner hatten zuvor bei der Beschreibung der Länder der Region auch Begriffe wie «Milchkuh» verwendet; das bedeutet, dass sie nach der Beherrschung der Ressourcen der Region streben

Generalmajor Wahidi präzisierte weiter: Die Präsenz Amerikas in der Region ist eine gierige Präsenz, und sie kümmert sich nicht um die Interessen und das Wohl der Länder der Region. Er erklärte: Wir hoffen, dass die Länder der Region zu dem Schluss gekommen sind, dass mit der Anlehnung an Amerika die Sicherheit keines Landes gewährleistet wird

Der Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden präzisierte: Im Verlauf des regionalen Krieges war der Feind mit seinem gesamten Potenzial auf das Schlachtfeld getreten und hatte mehrfach erklärt, die Aktivierung bewaffneter Gruppen anzustreben. Er fügte hinzu: Aus diesem Grund waren die Basij-Kräfte im ganzen Land vollständig auf die Konfrontation mit diesen Bedrohungen vorbereitet, und man kann sagen, dass die Basij alle unsere Potenziale an den verschiedenen Sicherheits- und Verteidigungsfronten ausfüllte