Abbas Golru, Vorsitzender des Ausschusses für internationale Beziehungen der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Islamischen Konsultativrates, erklärte in einem Gespräch über die Verteidigungs- und Militärfähigkeiten des Landes: Nach den Berichten, die von Militär- und Sicherheitsbeamten in der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik vorgelegt wurden, befindet sich die Lage des Landes im Bereich der militärischen und verteidigungspolitischen Fähigkeiten im Wachstum und in der Entwicklung. In diesem Zusammenhang wurde eine Analyse vergangener Kriege durchgeführt und die notwendige Vorbereitung für jegliche mögliche Operationen oder den nächsten möglichen Krieg, von dem wir hoffen, dass Allah der Allmächtige ihn nicht geschehen lässt, vorgesehen.

Er fügte hinzu: Diese Vorbereitungen umfassen verschiedene Bereiche, darunter Luftverteidigung, Raketenpotenzial, den maritimen Bereich und den Landkrieg, und all diese Aspekte wurden von den Streitkräften in einem kohärenten Rahmen ordnungsgemäß berücksichtigt.

Der Vorsitzende des Ausschusses für internationale Beziehungen der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments wies unter Bezugnahme auf die Sitzung dieser Kommission mit Generalmajor Ali Abdollahi darauf hin: Vor einiger Zeit haben wir in der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik eine Sitzung unter Beteiligung des Chefs des Generalstabs der Streitkräfte abgehalten, in der er die militärische Aufstellung der Feinde, darunter der Amerikaner, des zionistischen Regimes und die Bewegungen der Länder der Region und der Europäer, vollständig erläuterte und untersuchte. Auch die Lage und die militärische Aufstellung der Islamischen Republik Iran wurden erörtert und bewertet.