Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Manar erklärte Hassan Fadlallah, Vertreter der Fraktion „Treue zum Widerstand“ im libanesischen Parlament, in einer Rede bei der Gedenkfeier für Ibrahim und Abbas Alian, zwei Märtyrerbrüder, in der Ortschaft Qalawiya im Bezirk Bent Jbeil, unter Betonung, dass die Unabhängigkeit dieses Landes noch nicht vollständig sei, die Fortsetzung der Besatzung durch das zionistische Regime und ausländische Einmischungen in die Entscheidungen der Regierung von Beirut seien die Haupthindernisse für die nationale Souveränität des Libanon, und forderte, dass die Regierung sich dem Lebensunterhalt der Menschen zuwenden solle, bevor sie in die Diskussion über das Waffenmonopol eintrete

Das Mitglied der Fraktion „Treue zum Widerstand“ im libanesischen Parlament erklärte, dass die Unabhängigkeit des Libanon nicht vollständig verwirklicht werde, solange ein Teil des Territoriums dieses Landes vom zionistischen Regime besetzt sei und ausländische Einmischungen in die Entscheidungsfindung der Regierung andauerten

Hassan Fadlallah beschuldigte Amerika und einige ausländische Botschaften, Gruppen im Libanon gegen andere Strömungen aufzustacheln, und sagte: Diese Maßnahmen erfolgen mit dem Ziel, einen internen Konflikt zu schaffen und das Land zu schwächen. Sie stacheln jeden Tag einige Gruppen und Strömungen gegen andere Libanesen auf und wollen, dass das libanesische Volk miteinander in Konflikt gerät, um ihr Land mit eigenen Händen ins Verderben zu stürzen, während die Amerikaner diese Politik zuvor auch in verschiedenen Ländern umgesetzt und dann ihre Söldner sich selbst überlassen haben