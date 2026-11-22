Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Sky News erklärte Anwar Gargash, der Berater des Präsidenten der VAE für diplomatische Angelegenheiten, heute am Sonntag: Zeitgleich mit dem Krieg gegen Iran und den andauernden Konflikten an verschiedenen Fronten, die die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, sind auch Anzeichen für die Entstehung einer parallelen geopolitischen Rivalität erkennbar geworden, die ebenso gefährlich ist wie der Krieg

Gargash fügte hinzu: Die Folgen dieser Rivalität werden die Länder der Region des Persischen Golfs und die arabische Welt betreffen

Er sagte weiter: Was wir heute im Bereich des Einsatzes von Medien- und Finanzinstrumenten beobachten, ist nur ein kleiner Teil eines umfassenderen Konflikts um Einfluss und die Neudefinition regionaler Gleichgewichte

Laut Gargash ist das, was diese Bedingungen komplizierter macht, die Unterschiedlichkeit der Ansichten der Mitgliedsländer des Kooperationsrates der Golfstaaten und das Fehlen einer einheitlichen Position und Herangehensweise unter den Ländern der Region gegenüber diesen Entwicklungen

Gargash betonte abschließend, dass die gegenwärtigen Bedingungen den Besitz strategischer Weitsicht und ein tieferes Verständnis gemeinsamer Interessen und Gefahren erfordern