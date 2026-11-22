Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte die Presseabteilung der Marine der Korps der Islamischen Revolutionsgarde: Zwei regelwidrige Supertanker, die ohne Einhaltung der von der Marine der Korps der Islamischen Revolutionsgarde erlassenen Richtlinien über unzulässige Routen im Bereich der Straße von Hormus fuhren, explodierten und wurden infolge der Kollision mit Seeminen nördlich der Insel Ghanam und östlich der Straße von Hormus gestoppt

Die Marine der Korps der Islamischen Revolutionsgarde warnt die Eigentümer der Tanker sowie Handels- und Schifffahrtsunternehmen, dass die Straße von Hormus vollständig unter der Kontrolle und Überwachung der Kämpfer der Marine der Korps steht, und dass das Vertrauen auf Schmuggler wie die Befehlshaber des CENTCOM nichts anderes als die Auferlegung schwerer Schäden und den Bankrott für die Eigentümer von Schiffen und Handelsunternehmen zur Folge haben wird

Die Marine der Korps betont erneut, dass die Eigentümer und Kommandanten der Schiffe die von den Offizieren der Marine der Korps erlassenen Richtlinien und Warnungen ernst nehmen und sich des Verkehrs auf unzulässigen Routen und jeglicher Handlung, die den erklärten Vorschriften widerspricht, enthalten müssen