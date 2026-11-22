Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna fand heute Morgen die Sitzung des Koordinierungsrates des Islamischen Konsultativrates mit Teilnahme des Ratsvorsitzenden, des Präsidiums, der Vorsitzenden der Fachkommissionen sowie der Leiter des Forschungszentrums und des Rechnungshofes des Rates statt

Bei dieser Sitzung erklärte Mohammad-Baqer Ghalibaf, der Vorsitzende des Islamischen Konsultativrates, unter Hinweis auf die Betonung des Obersten Führers der Revolution auf die Notwendigkeit, den Zuständen „weder Krieg noch Frieden“ ein Ende zu setzen: Bei der Begegnung mit diesen Zuständen darf man sich nicht auf stereotype und politische Diskussionen beschränken; die gegenseitige Beschuldigung von Kriegstreiberei oder Kapitulation ist nicht der Weg zur Beendigung dieser Zustände, und das Land braucht eine operative und klare Entscheidung und Herangehensweise

Ghalibaf fügte unter Hinweis auf die militärischen Entwicklungen der letzten zwei Jahre – vom „Wahrhaftigen Versprechen“ bis zum 12-Tage-Krieg und zum 40-Tage-Krieg – hinzu: Durch den Geist der Märtyrerschaft und Aufopferung der Streitkräfte, die Rationalität, den Willen und die Weitsicht des Obersten Befehlshabers hat das Land heute im militärischen Bereich den Punkt der militärischen Abschreckung gegenüber dem Feind erreicht; dergestalt, dass der Feind zu dem Schluss gekommen ist, dass er keinen Krieg wie den 40-tägigen Krieg gegen uns entfachen kann, deshalb hat er seine erste Priorität auf die Störung der inneren Sicherheit Irans, wirtschaftlichen Druck und den Zusammenbruch von innen konzentriert, und angesichts dieses feindlichen Plans braucht das Land Einheit, Zusammenhalt und die Erreichung dauerhafter Abschreckung