Zwei regelwidrige Tanker in den südlichen Gewässern der Straße von Hormus gestoppt

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna gab die Öffentlichkeitsabteilung der Marine der IRGC bekannt: Zwei regelwidrige Tanker, einer im östlichen Bereich und der andere im westlichen Bereich der Straße von Hormus, die beabsichtigten, einen unerlaubten Weg zu passieren, hatten einen Unfall und wurden in den südlichen Gewässern der Straße von Hormus gestoppt.

Diese beiden Tanker schalteten alle ihre Navigations- und Positionssysteme aus und versuchten mit Unterstützung der terroristischen US-Armee, die Straße von Hormus über einen unerlaubten Weg zu verlassen.

Nach mehreren Funkwarnungen und der Missachtung dieser durch die beiden Tanker betraten sie eine unsichere Zone, hatten einen Unfall und wurden an der Südküste der Straße von Hormus gestoppt.

Die Stoppung und der Brand der regelwidrigen Schiffe sind das Ergebnis der Bösartigkeit der terroristischen US-Armee und der Missachtung und Nichtbeachtung der iranischen Vorschriften in der Straße von Hormus.