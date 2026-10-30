Zusammenstoß eines weiteren verbotswidrigen Tankers mit Seeminen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Öffentlichkeitsabteilung der Marine der Armee berichtet, erlitt heute Vormittag ein verbotswidriger Tanker, der sich in einem Sperr- und unsicheren Gebiet östlich der Straße von Hormus bewegte, durch den Zusammenstoß mit Seeminen Schaden und geriet in Brand und wurde gestoppt.

Die Straße von Hormus ist für verbotswidrige Schiffe geschlossen, die ohne Absprache und im Vertrauen auf die Lügen des amerikanischen Präsidenten beabsichtigen, durch Sperr- und unsichere Gebiete zu fahren, und diese unkoordinierten Durchfahrten in Hochrisikogebieten haben die Sicherheit der Schiffe und Besatzungen ernsthaften Gefahren ausgesetzt und werden dies auch weiterhin tun.