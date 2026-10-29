Märtyrertod von 12 jemenitischen Zivilisten bei saudischem Luftangriff auf Taiz

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah erklärte das Gesundheitsministerium des Jemen, dass bei einem Luftangriff Saudi-Arabiens auf ein Wohnhaus im Gebiet Al-Barh im Bezirk Maqbana in Taiz 12 Zivilisten getötet wurden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder

Dem Bericht zufolge wurden bei diesem Angriff, der das Haus des jemenitischen Bürgers „Taufiq Al-Qauz“ zum Ziel hatte, drei weitere Personen verletzt, deren Zustand kritisch ist

Dieses Verbrechen ereignete sich, während arabische Quellen berichteten, dass die Flüge am Flughafen Ad-Dammam im Osten Saudi-Arabiens nach einem Angriff der jemenitischen Streitkräfte erneut ausgesetzt wurden