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Sardar Mohebbi: Die Realität der Straße von Hormus wird auf dem Feld bestimmt, nicht im Cyberspace

29 Oktober 2026 - 18:07
News ID: 1884101
Source: ABNA
Sardar Mohebbi: Die Realität der Straße von Hormus wird auf dem Feld bestimmt, nicht im Cyberspace

Der Sprecher der Islamischen Revolutionsgarden sagte: Die Realität der Straße von Hormus wird im Himmel, auf der Erde und auf dem Meer bestimmt; nicht im Cyberspace und nicht in den medialen Kriegsräumen Amerikas

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte Sardar Hossein Mohebbi, stellvertretender Leiter für Öffentlichkeitsarbeit und Sprecher der Islamischen Revolutionsgarden, in einer auf einem sozialen Netzwerk veröffentlichten Botschaft: CENTCOM, du Kindermörder! Die Suez-Krise von 1956 lüftete den Schleier über die Begrenztheit der britischen Macht; die Geschichte wird manchmal an strategischen Engpässen umgeblättert. Beweisen Sie die Behauptung der Verminung von Hormus mit unabhängigen Beweisen, nicht mit einer Erklärung!

Er fügte hinzu: Die Realität der Straße von Hormus wird im Himmel, auf der Erde und auf dem Meer bestimmt; nicht im Cyberspace und nicht in den medialen Kriegsräumen Amerikas

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