Revolutionsführer: Die Not des Feindes ist eine Frucht des nationalen Widerstands

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, traf Generalmajor Mohsen Resai, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, mit Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, dem Obersten Führer der Islamischen Revolution, zusammen.

Bei diesem Treffen bezeichnete Ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei den Obersten Nationalen Sicherheitsrat und sein Sekretariat als „Kreuzung der Weitsicht“ der Angelegenheiten des Landes und betonte die wechselseitige Wirkung der vier Bereiche „Kultur“, „Politik“, „Wirtschaft“ und „Sicherheit“ sowie die Notwendigkeit, über Anhänge zu verfügen, die der Entscheidungsfindung in jedem Bereich entsprechen.

Der Oberste Führer der Islamischen Revolution betrachtet die Nutzung einer Roadmap, die auf einem vollständigen Bild jeder Maßnahme — vom Ausgangspunkt bis zum Endpunkt — basiert, als Voraussetzung für fundierte und solide Entscheidungen.

Die Stärkung der nationalen Einheit und Geschlossenheit sowie des gegenseitigen Vertrauens von Volk und Verantwortlichen, die Nutzung des Potenzials der Verfassung, insbesondere von Artikel 176, zur Unterstützung des Präsidenten und der Exekutivorgane zur Erleichterung und Beschleunigung der Lösung der Probleme des Landes, der Schutz der nationalen und regionalen Sicherheit durch die Ausübung der Verwaltung über die Straße von Hormus und die Festigung der bilateralen Beziehungen zu den Nachbarländern auf der Grundlage dauerhafter und gegenseitiger Interessen — das sind weitere Achsen, die bei diesem Treffen angesprochen wurden.

Der Oberste Führer der Islamischen Revolution bezeichnete die Verzweiflung des Feindes als eine der Früchte des nationalen Widerstands und betonte die Notwendigkeit einer aktiven und rechtzeitigen Information für die Fortsetzung der Präsenz des Volkes bei der Verteidigung des Landes und des Systems sowie die Verfolgung der Sicherung der Rechte und Interessen der iranischen Nation und der Widerstandsfront durch die Verwirklichung der von den Verantwortlichen des Landes vorgelegten Bedingungen mit dem Ziel der Beendigung des Krieges und der Bedingungen „weder Krieg noch Frieden“.

Bei diesem Treffen legte der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats einen Bericht über die Lage des Landes in verschiedenen Bereichen und die laufenden Bemühungen vor. Dr. Mohsen Resai nannte in seinem Bericht die Verfolgung der strategischen Politik der Islamischen Republik zur „Ordnung der innerregionalen Vereinbarungen und Ordnung“ als eine der vom Sekretariat des Obersten Nationalen Sicherheitsrats durchgeführten Maßnahmen.