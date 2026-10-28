Aref: Die Seeblockade ist eine Chance für die Entwicklung der Korridore

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärte Mohammad Reza Aref, der erste Vizepräsident, in der Sitzung des Nationalen Transitsstabs unter Hinweis auf die Bedeutung der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Landes: Die Entwicklung des Verkehrs und die Vollendung der Korridore Nord — Süd und Ost — West gehören zu den Prioritäten der vierzehnten Regierung.

Er fügte hinzu: Seit Beginn der Regierung wurden in diesem Bereich gute Maßnahmen eingeleitet, und dieser Prozess verlief beschleunigt, doch dann kam das Problem der Seeblockade seitens des Feindes auf, die dem Land jedoch eine neue Chance für die Entwicklung anderer Übergänge und Grenzterminals eröffnete.

Mehrfacher Anstieg des Schienenimports trotz Seeblockade

Im weiteren Verlauf dieser Sitzung wurde ein Bericht über die Handelssituation des Landes im ersten Halbjahr des laufenden Jahres vorgelegt.

Laut diesem Bericht ist der Import des Landes trotz der Seeblockade über die nördlichen Seegrenzen, die Straßengrenzen und die Schienengrenzen um ein Mehrfaches gestiegen.

Ebenso ist in diesem Zeitraum der Export über die nördlichen Seegrenzen, die Straßengrenzen und über Schienenwege stark gewachsen.

Diese Statistik wurde in der Sitzung des Nationalen Transitsstabs als Teil des Leistungsberichts über die Handels- und Transportwege des Landes vorgelegt.