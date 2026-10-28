Kemalwandi: Heute hat die Nuklearindustrie Irans vollständige Reife erreicht

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärte der Sprecher und stellvertretende Leiter für internationale und rechtliche Angelegenheiten sowie für Parlamentsbeziehungen der Iranischen Atomenergieorganisation in einem Interview mit der Sendung „Welt von heute“ des Nachrichtenkanals, während er die Bedeutung der Entwicklung der Kernenergie in der Welt erläuterte, die Ziele und die Bedeutung der Anwesenheit der iranischen Delegation bei der Internationalen Konferenz für Kernenergie in Südkorea und sagte: Die Nuklearindustrie in der Welt teilt sich in zwei Bereiche – Energie und Nicht-Energie. Nuklearmedizin, Landwirtschaft und Industrie gehören zu den Anwendungsbereichen der Nukleartechnologie im Nicht-Energiebereich, und die Erzeugung von Kernenergie bildet einen wichtigen Teil der Nuklearindustrie.

Er fügte hinzu: In Südkorea findet derzeit die sechste Ministerkonferenz im Bereich Kernenergie statt. Vielleicht ist einer der Gründe für die erhöhte Aufmerksamkeit für dieses Thema in den letzten Jahren die ökologischen Herausforderungen auf globaler Ebene; Probleme, die zu einer der ernsten Sorgen der Weltgemeinschaft geworden sind und die Notwendigkeit des Übergangs zur Kernenergie immer deutlicher machen.

Unter Hinweis auf die Notwendigkeit der Entwicklung sauberer Energien auf globaler Ebene sagte er: Heute beschränkt sich die Frage nicht nur auf Iran, sondern es geht um die Zukunft der Menschheit. Wir müssen Strom so erzeugen, dass er mit minimaler Umweltbelastung einhergeht. Beispielsweise hat das Atomkraftwerk Buschehr bisher den Ausstoß von etwa 86 Millionen Tonnen Schadstoffen verhindert und eine Einsparung von 132 Millionen Barrel Öl bewirkt.

Er fügte hinzu: Unter den derzeitigen Bedingungen, wenn wir die Kohlenstoffemissionen reduzieren können, haben wir auch den Nachbarländern geholfen; denn die ökologischen Folgen sind nicht auf geografische Grenzen beschränkt und können verschiedene Länder beeinflussen. Daher ist die Abhaltung solcher Konferenzen von großer Bedeutung, und es ist notwendig, dass die Islamische Republik Iran eine aktive und wirksame Präsenz bei ihnen hat und ihre Ansichten, Ideen und Lösungen zur Verringerung der Probleme und Herausforderungen der Menschheit darlegt.