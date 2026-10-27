Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenseite Al-Qastal sagte „Gadi Eisenkot", der Hauptkonkurrent von Benjamin Netanjahu bei den Knesset-Wahlen des zionistischen Regimes: Netanjahu ist ein Mensch, der in einer Welt der Illusionen lebt.

Eisenkot, der zuvor Stabschef der Armee des zionistischen Regimes war, fügte weiter hinzu: Netanjahu weiß, dass Iran niemals Atomwaffen besessen hat.

„Gadi Eisenkot" hatte als Vorsitzender der Partei „Jaschar" zuvor ebenfalls betont, dass Netanjahu nicht länger für das Amt des israelischen Premierministers geeignet sei und sein Wirtschaftsplan zur Bewältigung möglicher internationaler Sanktionen gegen Tel Aviv die Sicherheit dieses Regimes bedrohe.

Er fügte hinzu: Die jüngsten Äußerungen Netanjahus zeigten, dass seine Verbindung zur realen Welt abgebrochen und er in die Welt der Illusionen eingetreten sei, da er behauptet habe, Israel könne sich vollständig vom globalen Finanzsystem trennen. Dies sei der Wahnsinn eines Mannes, der nicht länger als Premierminister geeignet sei.

Diese Äußerungen Eisenkots erfolgten zu einer Zeit, in der er und seine Wahlkoalition in Umfragen vor Netanjahu als Vorsitzendem der regierenden Partei Likud liegen.