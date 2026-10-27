Die Meisterschaft im griechisch-römischen Ringen ist der Ausdruck des Willens einer Nation, die glaubt, dass das Recht genommen werden muss.

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Masoud Pezeshkian, der Präsident der Islamischen Republik Iran, in den sozialen Medien unter Bezugnahme auf die Meisterschaft der Nationalmannschaft im griechisch-römischen Ringen: Die Helden der Nationalmannschaft des Iran im griechisch-römischen Ringen haben erneut auf dem Gipfel der Welt gestanden. Bravo, meine lieben und ehrenhaften Kinder!

Pezeshkian erklärte, dass Ihre Meisterschaft ein Ausdruck des Willens und des Einsatzes einer Nation sei, die glaube, dass das Recht genommen werden müsse, und betonte: Iran wird mit seinen Jugendlichen stolz und standhaft bleiben.