Hoher iranischer Beamter: Wir verhandeln nicht über das Nuklearprogramm

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Arabi Al-Jadid berichtet, betonte ein hoher iranischer Beamter in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters, dass Iran nicht über sein Nuklearprogramm verhandeln wird, bevor Amerika auf seine Forderungen antwortet.

Dieser hohe iranische Beamte stellte auch klar, dass das Teheraner Treffen mit Vertretern der Mitgliedsländer des Mekka-Vertrags nicht über das iranische Nuklearprogramm diskutieren wird.

Das Vierertreffen in Teheran begann heute Abend am Montag auf Vorschlag Pakistans und mit Unterstützung und Begleitung der Islamischen Republik Iran.

Generalmajor Mohsen Rezaei, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats unseres Landes, leitet dieses Treffen, und Asim Munir, Befehlshaber der pakistanischen Armee, Khalid bin Salman, Verteidigungsminister Saudi-Arabiens, und Ibrahim Kalin, Leiter des türkischen Geheimdienstes, sind die Vertreter dieser drei Länder.

Regionale Sicherheit, die Folgen militärischer Aggression, die Fortsetzung der Aggressionen und die Hilfe für das unterdrückte Volk Palästinas und des Libanon gehören zu den Gesprächsthemen dieses Treffens.