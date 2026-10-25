Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur schrieb Ismail Baghaei, Sprecher des Außenministeriums, in einer Nachricht in seinem Account in einem der sozialen Netzwerke und als Reaktion auf die von Deutschland und mehreren anderen europäischen Ländern geäußerte Besorgnis über die Eskalation der Spannungen in der Region Westasien, unter Erinnerung an den berühmten Satz des deutschen Bundeskanzlers im Juni 2025, der die Verbrechen Israels gegen Iran bestätigte: „Im Juni 2025 sagte Friedrich Merz, der deutsche Bundeskanzler, über die militärische Aggression Israels gegen Iran: 'Das ist genau die schmutzige Arbeit, die Israel für uns alle erledigt.' Jetzt, im Oktober 2026, warnen der Außenminister Deutschlands (und mehrerer anderer europäischer Länder) vor einem erneuten Angriff auf Iran und betonen die Notwendigkeit, die Spannungen einzudämmen."

Er fügte hinzu: Wie gut sagte der berühmte deutsche Philosoph Friedrich Schiller im Drama „Die Jungfrau von Orleans" (Dritter Aufzug, sechste Szene): „O hoher Verstand, o du helle Seele, göttliche Tochter, o du weise Gründerin der Welt und Führerin der Sterne; was bist du dann, wenn man dich an den Schweif des wilden Pferdes des Wahnsinns bindet und du unweigerlich, ohnmächtig und schreiend mit ihm, dem Betrunkenen, in den Abgrund des Falls gerissen wirst?"