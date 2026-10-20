Israelischer Minister: Mehr als die Hälfte von Gaza und Teile des Libanon müssen besetzt werden

Laut einem Bericht der ABNA-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Al-Mayadeen behauptete Bezalel Smotrich, Finanzminister des zionistischen Regimes, dass dieses Regime 60 Prozent des Gazastreifens besetzen und es zu einem Teil der besetzten Gebiete erklären müsse.

Er fügte hinzu: Dasselbe gilt für den Libanon. Teile des Territoriums dieses Landes bis zu den Stationierungslinien unserer Streitkräfte müssen den Gebieten unter unserer Kontrolle angegliedert werden.

Dieser Minister des zionistischen Regimes hatte zuvor auch einen umfassenden Krieg gegen das Westjordanland gefordert und erklärt, dass das Gaza-Modell auch in dieser Region wiederholt werden müsse.

Er berichtete über die Fortsetzung des Ausbaus zionistischer Siedlungen im Westjordanland und kündigte an, dass Hunderte neue Wohneinheiten in dieser Region gebaut werden.