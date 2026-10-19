Araghtschi: Die Unsicherheit in der Straße von Hormus ist das Ergebnis amerikanisch-zionistischer militärischer Aggression

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna traf sich Seyed Abbas Araghtschi, der Außenminister der Islamischen Republik Iran, der zur Teilnahme an der 52. Sitzung des Ministerrats für Auswärtige Angelegenheiten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit nach Bagdad gereist war, heute Morgen, am Sonntag, mit Fuad Hussein, dem Außenminister der Republik Irak, zu einem Gespräch.

Der Außenminister unseres Landes würdigte die Gastfreundschaft und die sehr gute Ausrichtung der Sitzung und drückte die Hoffnung aus, dass die Amtszeit des irakischen Vorsitzes im Ministerrat der Organisation für Islamische Zusammenarbeit von Erfolg und wertvollen Initiativen zur Stärkung der Stellung dieser Organisation begleitet sein möge.

Der Außenminister unseres Landes wies auf die Notwendigkeit hin, dass die islamischen Länder den Angelegenheiten der islamischen Welt, insbesondere der Palästina-Frage und der fortgesetzten Expansionspolitik und Kriegstreiberei des zionistischen Regimes in der Region, Aufmerksamkeit schenken, und betonte die Bedeutung der Stärkung des „Dialogs und der Solidarität" zwischen den muslimischen Völkern zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten und zur Förderung der islamischen Kohäsion und Einheit bei der Bewältigung von Bedrohungen.

Bei diesem Treffen wurden die bilateralen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen Iran und Irak in verschiedenen Bereichen, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Handel und Sicherheit, erörtert.

Der Außenminister der Islamischen Republik Iran informierte seinen irakischen Amtskollegen auch über die aktuellen diplomatischen Prozesse im Zusammenhang mit Frieden und Sicherheit in der Region und betonte, dass die Islamische Republik Iran ebenso entschlossen und ernsthaft bei der Verteidigung ihrer nationalen Interessen und Sicherheit sei, wie sie auch fest entschlossen sei, die Diplomatie zur Verhinderung einer Eskalation der Spannungen und zur Lösung von Problemen einzusetzen.

Der Außenminister stellte klar: Die bestehende Unsicherheit in der Straße von Hormus und ihre wirtschaftlichen Folgen für die Länder der Region und die Welt sind das direkte Ergebnis der amerikanisch-zionistischen militärischen Aggression gegen Iran. Dennoch hat die Islamische Republik Iran ihre Bereitschaft erklärt, dass im Falle der Beendigung der aggressiven und interventionistischen Maßnahmen der USA, die im Rahmen des siebenstufigen Plans Irans vorgeschlagen wurden, die Sicherheit in die Straße von Hormus zurückkehren wird.

Die Außenminister Irans und des Irak erörterten auch die Entwicklungen auf der Arabischen Halbinsel und Wege zur Beendigung der Konflikte. Der Außenminister unseres Landes wies auf die Notwendigkeit hin, aus den Entwicklungen des letzten Jahrzehnts zu lernen, und erinnerte daran, dass die Jemen-Frage nicht mit Gewalt und Blockade gelöst werden kann, sondern im Rahmen der Charta der Vereinten Nationen und unter Achtung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität Jemens sowie der Menschenrechte des jemenitischen Volkes behandelt werden muss, und die Islamische Republik Iran ist bereit, jede Art von Unterstützung zu leisten, um die Möglichkeit eines Dialogs zwischen den Parteien in dieser Hinsicht zu schaffen.

Der Außenminister unseres Landes wies auch auf die Bedeutung der Wahrung der Heiligkeit der islamischen heiligen Stätten durch alle hin und betonte, dass in Anbetracht der entschiedenen Zurückweisung der Behauptung eines Angriffs auf Mekka und Medina durch die jemenitische Armee die Wiederholung dieser falschen Behauptung nicht im Interesse der islamischen Umma ist und nicht zur Grundlage für Zwietracht und Spaltung in der Organisation für Islamische Zusammenarbeit werden sollte.