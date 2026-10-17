Baghai: Großbritannien soll seine Rolle bei der Unsicherheit in Westasien nicht durch Projektion verbergen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Ismail Baghai, der Sprecher des Außenministeriums, als Reaktion auf die Äußerungen von David Miliband, dem britischen Außenminister, der die Verteidigungsmaßnahmen Irans als „Aggression“ bezeichnet hatte, in einem Beitrag in einem der sozialen Netzwerke: „Das Chaos, das unsere Region erfasst hat, ist das Ergebnis illegaler Interventionen, einschließlich der Interventionen, die Großbritannien unterstützt hat oder an denen es beteiligt war.“

Er fügte hinzu: „Dass der britische Außenminister Iran als ‚Aggressor‘ bezeichnet – während Iran innerhalb von nur 9 Monaten zweimal, und zwar während diplomatischer Verhandlungen, militärischer Aggression ausgesetzt war –, bedeutet eine niederträchtige Verdrehung der Fakten und einen offensichtlichen Austausch von Aggressor und Opfer. Diese Haltung gilt als neuer Wendepunkt in der langen Geschichte feindseliger Aktivitäten Großbritanniens gegen die iranische Nation.“

Der Sprecher des diplomatischen Apparats betonte: „Diese Haltung Großbritanniens gegenüber Iran ist so, als würde man Nazi-Deutschland als ‚Friedensverteidiger‘ bezeichnen und Großbritannien und seine Verbündeten im Zweiten Weltkrieg als ‚Aggressoren‘ darstellen!“