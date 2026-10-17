Chatami: Die Vorhersage eines amerikanischen Beamten über den Zusammenbruch der iranischen Wirtschaft hat sich nicht bewahrheitet

Der interimistische Imam Freitagsgebets von Teheran sagte im dritten Punkt der zweiten Predigt, unter Hinweis auf die Äußerungen amerikanischer Beamter gegen die iranische Nation in den vergangenen Tagen: „In diesen Tagen kam es, wie immer, zu Beleidigungen seitens der sogenannten amerikanischen Staatsmänner gegenüber der iranischen Nation.“

Er fügte hinzu: „Erstens stellten sie die ruhmreiche Geschichte Irans infrage; während die Geschichte Irans, insbesondere seit sie mit dem Islam verbunden wurde, ruhmreich ist. Zur Erkenntnis der gegenseitigen Dienste des Islams und Irans kann man das Buch des Märtyrers Motahhari zu diesem Thema heranziehen.“

Chatami wies im Weiteren auf die Äußerungen des US-Außenministers über den Zusammenbruch der iranischen Wirtschaft hin und sagte: „Der US-Außenminister hatte gesagt, dass die iranische Wirtschaft in zwei Wochen zusammenbrechen würde. Letzte Woche endeten diese zwei Wochen, aber die iranische Wirtschaft wurde dynamischer.“

Er fügte hinzu: „Das sind nicht nur unsere Worte; der Chef der Weltwirtschaftsorganisation sagt ebenfalls, dass Iran im vergangenen Monat die Lage unter Kontrolle bringen konnte und dass das nächste Jahr wirtschaftlich ein glänzendes Jahr für die iranische Nation sein wird. Dies geschah, seinen Worten zufolge, entgegen der Vorhersage des US-Außenministers.“

Der interimistische Imam des Freitagsgebets von Teheran wies im Weiteren auf die politische Lage Donald Trumps hin und sagte: „In diesen Tagen ist Trump für die Wahlkampagne seiner Partei tätig, und die Wahlen stehen bevor. Wo immer er hinging, stieß er auf Proteste der Menschen; in einer seiner Reden wurde seine Ansprache fünf Mal unterbrochen.“

Chatami bezeichnete dieses Ereignis als Zeichen des Protests gegen den US-Präsidenten und sagte: „Selbst innerhalb Amerikas wird ihm widersprochen, und seine Beliebtheit ist auf unter 40 Prozent gesunken.“