Sprecher der Revolutionsgarden: Nach dem ۴۰-tägigen Krieg haben wir fortschrittlichere Waffen erlangt

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schloss General Hossein Mohebbi in einem exklusiven Interview mit der Zeitung Tehran Times die Möglichkeit eines neuen Krieges gegen den Iran nicht aus und sagte: Obwohl der Beginn eines solchen Krieges seitens der Vereinigten Staaten unlogisch ist, besteht diese Möglichkeit weiterhin; denn laut seinen Worten benötigt die Trump-Regierung vor den Zwischenwahlen einen Erfolg.

Mohebbi fügte hinzu: Der Iran ist bereit, auf jede erneute Aggression mit größerer Stärke als zuvor zu reagieren, und die Folgen eines solchen Schrittes für die Vereinigten Staaten werden „schmerzhafter“ sein.

Der Sprecher der Revolutionsgarden kritisierte zudem die Medienberichterstattung über die Auslandskriege der USA und sagte, seiner Überzeugung nach sei die Öffentlichkeit dieses Landes nicht über die Realität dieser Kriege informiert, und die Mainstream-Medien verbargen die Realität dessen, was er „gnadenlose Aggression“ nannte.

Er bezeichnete auch die Äußerungen amerikanischer Beamter über Meinungsverschiedenheiten und mangelnde Zusammenarbeit zwischen den iranischen Führern als „völlig falsch“ und sagte, diese Behauptungen würden mit dem Ziel vorgebracht, die Misserfolge Washingtons im Krieg zu rechtfertigen.