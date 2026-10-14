Änderung der Methoden Irans für den Umgang mit Rechtswidrigen in der Straße von Hormus

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna betonten zwei hochrangige iranische Beamte in einem Gespräch mit Reuters, dass das Land neue Methoden für die Ausübung der Verwaltung in der Straße von Hormus und die Bestrafung rechtswidriger Schiffe verwendet.

Sie erklärten, dass die neuen Methoden Irans seit 10 Tagen gegen rechtswidrige Schiffe eingesetzt werden, die nicht den von der Islamischen Republik Iran festgelegten Routen folgen.

Diese Beamten fügten hinzu, dass die neue Strategie die Änderung der Art der Angriffe und ihrer Intensität umfasst. Die USA und ihre Verbündeten versuchen, den globalen Ölpreis am Vorabend der Zwischenwahlen in diesem Land zu senken, aber eines der Ziele der Änderung der Strategie Irans ist es, den Ölpreis hoch zu halten. Diese Entscheidung wurde in voller Koordination zwischen den Führern des Systems getroffen.

Kürzlich erklärte die Pressestelle der Seestreitkräfte des Korps der Wächter der Islamischen Revolution Irans: Ein Öltanker vom Typ Shuttle mit 750.000 Barrel Rohöl versuchte, die Warnungen und Warnungen der Seestreitkräfte des Korps der Wächter ignorierend, eine unbefugte Route zu passieren, die auf eine Seemine stieß und eine Explosion und einen schweren Brand erlitt.