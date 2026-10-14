Konteradmiral Azmaei: Amerikanische Flugzeugträger wagen es nicht, sich der Straße von Hormus zu nähern

Nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Abna erklärte Konteradmiral Ali Azmaei am Dienstagabend in einem Interview: Heute stehen wir mit Gottes Gnade und dank der Kämpfer der Seestreitkräfte der Revolutionsgarden gegen böswillige Feinde. Die amerikanische Armee ist zu einem Treibstoffschmuggler geworden, und ihre Flotte ist nutzlos geworden, weil sie verwundbar sind und es nicht wagen, sich dem Iran zu nähern.

Der Kommandeur der Seestreitkräfte der Revolutionsgarden betonte, dass wir unsere taktischen Schwächen in Stärken umgewandelt haben, und fügte hinzu: Wenn die Amerikaner sehen wollen, ob die Straße von Hormus offen oder geschlossen ist, sollen sie das Feld betreten, um zu sehen, wer sie kontrolliert.

Konteradmiral Azmaei sagte: Heute hat sich Amerika mit seinen 7 Flotten in einen Treibstoffschmuggler verwandelt, der 13 Milliarden Dollar teure amerikanische Flugzeugträger ist nutzlos geworden und hat sich 700 Kilometer von der Straße von Hormus entfernt, weil er es nicht wagt, sich der Meerenge zu nähern.

Der Kommandeur der Seestreitkräfte der Revolutionsgarden fügte hinzu: Wir warten darauf, dass amerikanische Flugzeugträger sich der Einfahrt zur Straße von Hormus nähern, um sie zu versenken; wir zählen jeden Moment die Tage, bis dies geschieht.

Er sagte: Wir haben nur ein oder zwei Beispiele für die Bestrafung von eindringenden Schiffen gezeigt, die Amerikaner und ihre Partner in der Region haben ein Medien Schweigen geschaffen, damit die Menschen der Welt nicht erfahren, dass rechtswidrige Schiffe bestraft werden; deshalb haben wir 2 Beispiele für die Bestrafung rechtswidriger Schiffe veröffentlicht.

Konteradmiral Azmaei fuhr fort: Die Straße von Hormus und der Persische Golf stehen unter der Kontrolle der Seestreitkräfte der Revolutionsgarden, und das Omanische Meer wird von unseren Brüdern in der Armee der Islamischen Republik kontrolliert, das heißt, die Einkreisung befindet sich außerhalb des Omanischen Meeres und im Arabischen Meer.

Er betonte: Die Seestreitkräfte der Revolutionsgarden kontrollieren die Straße von Hormus intelligent, das heißt, wir erteilen der Anzahl der Schiffe, die zum Ziel und von Iran aus fahren sollen, gemäß der Hierarchie eine Genehmigung, und sie passieren den iranischen Wasserweg.

Der Kommandeur der Seestreitkräfte der Revolutionsgarden fügte hinzu: Unsere lieben Menschen, die auf dem Feld sind, sollen wissen, dass die Kämpfer der Seestreitkräfte der Revolutionsgarden ebenfalls auf dem Feld sind und mit den Rechtswidrigen umgehen, und sie machen keine Umstände.