Nikzad warnt die Länder der Region: Die Begleitung Amerikas schafft keine Sicherheit

Ali Nikzad, Vizepräsident des Islamischen Konsultativrates, betonte in einem Gespräch, dass die Länder der Region sich der Einmischung von Ausländern in die Region widersetzen müssen, und erklärte: Wir streben zweifellos nach Wohlstand, Ruhe und Fortschritt der Länder der Region.

Er fügte hinzu: Schon vor dem Krieg wurde den Ländern der Region mitgeteilt, dass sie, wenn Land, Luftraum oder Meer dieser Länder für einen Angriff auf das starke Iran genutzt würden, eine vernichtende Antwort erhalten würden.

Der Vizepräsident des Islamischen Konsultativrates kritisierte die Zurverfügungstellung von Einrichtungen und Befugnissen einiger Länder der Region an Amerika und andere Ausländer und betonte: Das Land und die Befugnisse, die diese Länder der Arroganz, Amerika und anderen Ländern zur Verfügung stellten, brachten ihnen weder Würde noch Entwicklung noch Macht.

Nikzad lud die Länder der Region und die Nachbarn ein, die Beziehungen und Zusammenarbeit mit der Islamischen Republik Iran zu stärken, und sagte: Diese Länder sollen sich Iran zuwenden, denn die Islamische Republik Iran will für sie Gutes und Wohl.

Er fuhr fort: Die Länder der Region sollten, bevor sie in der Geschichte noch mehr gegenüber der iranischen Nation und ihren eigenen Nationen in Schuld geraten, ihren Ansatz der Begleitung von Ausländern überdenken. Die Islamische Republik Iran betont ihr Recht und ihre territoriale Integrität und wünscht zugleich, dass ihre Nachbarn in Sicherheit, Wohlstand und Ruhe leben.

Der Vizepräsident des Islamischen Konsultativrates betonte, dass Iran niemals Kriegsauslöser war, und erklärte: Wir haben niemals einen Krieg begonnen und kein Land angegriffen, aber wir akzeptieren nicht, dass die Länder der Region sagen, sie hätten keine Wahl, während sie ihr Land amerikanischen Stützpunkten zur Verfügung gestellt haben.

Nikzad wies auf den Angriff des Feindes auf die Schule von Minab hin und sagte: Wir akzeptieren nicht, dass sie mit völliger Schamlosigkeit von den in diesen Ländern stationierten Stützpunkten aufsteigen und die Schule von Minab, in der außer Schülern niemand anwesend war, nicht einmal, sondern zweimal ins Visier nehmen. Wir akzeptieren dies nicht, und ein solches Ereignis wird in der Geschichte Irans bleiben, und wir werden nicht vergessen, welche Länder die Feinde Irans begleitet haben.