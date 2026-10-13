Generalmajor Safavi: Die Verwaltung der Straße von Hormus ist eine strategische Pflicht der Streitkräfte Irans

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte Generalmajor «Seyed Yahya Safavi», Assistent und oberster Berater des Oberbefehlshabers, auf der wissenschaftlich-fachlichen Sitzung «Geografische Erfordernisse mit Einfluss auf die Verteidigungsstrategie der Straße von Hormus» bei der Darlegung des Ansatzes der Islamischen Republik Iran: Die Straße von Hormus ist ein untrennbarer Teil unserer Hoheitsgewässer; unsere Souveränität und Verwaltung über diese Region ist kein politischer Anspruch, sondern ein unbestreitbares rechtliches und geografisches Recht.

Generalmajor Safavi fügte hinzu: Iran strebt keine Spannungsherbeiführung an; aber bei der Ausübung seines Souveränitätsrechts ist er auch mächtig. Wenn diese Wasserstraße zu einem Medium für den Durchgang militärischer Ausrüstung wird, die direkt die nationale Sicherheit Irans zum Ziel hat, ist die Verwaltung und Begrenzung des Verkehrs nicht nur ein Recht, sondern eine strategische Pflicht unserer Streitkräfte.

Die Straße von Hormus; eine globale Schlagader ohne Alternative

Er wies die Hypothese vom Niedergang der Bedeutung der Straße von Hormus infolge des Baus von Pipelines oder Alternativrouten zurück und erklärte: Die Straße von Hormus ist im globalen Energienetz ein strategischer Engpass, und trotz aller Bemühungen zur Schaffung paralleler Routen ist die Abhängigkeit der Welt von diesem Durchgang eine strukturelle Abhängigkeit.

Der oberste Berater des Oberbefehlshabers fuhr fort: Die Bedeutung dieses Engpasses auf dem volatilen Markt der heutigen Welt ist sogar größer als zuvor; denn mehr als 20 Prozent des weltweiten Öl- und Energiestroms dreht sich weiterhin um diesen Engpass.

Generalmajor Safavi, der zwischen «Schließung des Engpasses» und «Verwaltung des Engpasses» unterschied, erinnerte: Unsere Hauptstrategie ist die intelligente Verwaltung der Straße von Hormus gegen die Seeblockade der Amerikaner gegen unser Land und unser liebes Volk.