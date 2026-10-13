Gharib-Abadi: Iran begrüßt Diplomatie

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA fügte Kazem Gharib-Abadi, stellvertretender Minister für rechtliche und internationale Angelegenheiten des Außenministeriums unseres Landes, in einem Gespräch mit dem Sender Al-Arabi hinzu: Teheran finalisiert seine Antwort auf die Anmerkungen und Ansichten der amerikanischen Seite bezüglich des von Iran in New York vorgelegten Plans.

Er erklärte, dass der Iran seine Ansichten nach Konsultationen über Vermittler bekannt geben werde, und sagte: Teheran bleibt weiterhin bereit für Diplomatie, vorausgesetzt, dass die vorgebrachten Inhalte real sind.

Gharib-Abadi betonte: Der Iran hat stets die Diplomatie begrüßt und in dieser Hinsicht sowie im Bereich des Dialogs mit keiner Seite Nachlässigkeit gezeigt.

Er sagte: Die Bereitschaft des Iran zur Selbstverteidigung und zum Kämpfen ist nicht geringer als die Bereitschaft des Landes zu Verhandlungen.

Der stellvertretende Minister für rechtliche und internationale Angelegenheiten des Außenministeriums erklärte: Die Fortsetzung der Teilnahme an Gesprächen zeigt politische Flexibilität und die Verpflichtung Teherans gegenüber dem diplomatischen Prozess, und auch die USA müssen zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen zurückkehren.

Gharib-Abadi betonte weiter, dass Teheran keine seiner Verpflichtungen verletzt habe, und fügte hinzu: Washington hat seine Verpflichtungen im Rahmen der Islamabader Absichtserklärung nicht erfüllt und muss in dieser Hinsicht kompensierende Schritte unternehmen.

Er betonte: Solange die amerikanische Seite alle ihre Verpflichtungen vollständig verletzt hat, sollte vom Iran nicht erwartet werden, in dieser Angelegenheit mehr Flexibilität zu zeigen.