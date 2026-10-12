Mokhber: Iran wird dem Feind definitiv über seine Grenzen hinaus zuschlagen

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärte Mohammad Mokhber, Berater und Assistent des Obersten Führers, in einem Beitrag in einem sozialen Netzwerk und als Reaktion auf die jüngsten Drohungen und Prahlereien amerikanischer Beamter, insbesondere des Außenministers dieses Landes, in der Äußerung ihres zivilisatorischen Hasses gegen das iranische Volk: Die Iraner haben die mongolischen Eindringlinge zum Islam bekehrt und die Befehlshaber des Römischen Reiches in Schande in Ketten gelegt.

Er erklärte, dass die neuen Eindringlinge, die mit kleinen Gehirnen glauben, diesen historischen Volk besiegen zu können, diesmal in der Straße von Hormus ertrinken werden, und sagte: Das islamische Iran wird definitiv zur Wahrung der nationalen Sicherheit dem Feind über seine Grenzen hinaus zuschlagen.