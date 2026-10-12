Seestreitkräfte der Revolutionsgarden: Zusammenstoß des zweiten Supertankers mit einer Seemine in der Straße von Hormus

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärte die Öffentlichkeitsabteilung der Seestreitkräfte der Revolutionsgarden in ihrer Mitteilung Nr. 19: Ein regelwidriger Supertanker ist heute Nachmittag im südlichen Bereich der Straße von Hormus nach dem Zusammenstoß mit einer Seemine explodiert und im Maschinenraum in Brand geraten.

In einem anderen Teil dieser Erklärung heißt es: Dieses Schiff mit einer Ladung Rohöl, das die Straße von Hormus verlassen wollte, schaltete alle seine Navigationssysteme aus und verletzte die Regeln der Straße von Hormus, und wegen der Durchfahrt auf einem unerlaubten Weg ereignete sich dieser Vorfall. Dies ist der dritte regelwidrige Tanker, der seit gestern bis jetzt auf dem unerlaubten Weg der Straße von Hormus mit Seeminen zusammengestoßen und in Brand geraten ist.

Die Seestreitkräfte der Revolutionsgarden erklärten am Ende: Alle Schiffe im Bereich der Straße von Hormus, die ihre Navigations- und Identifikationssysteme ausschalten, werden als feindlich identifiziert, und gegen sie wird hart und entschlossen vorgegangen.